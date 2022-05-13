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Малий та мікробізнес, який постраждав через війну, може податися на грант через «Дію». Як це зробити

Автор:
Софія Телішевська
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rawpixel / Unsplash

На початку війни, 24 лютого, багато бізнесів мусили закритися або ж частково згорнути діяльність, тому «Дія» спільно з міжнародними та українськими партнерами запустили гранти у розмірі €4000 для малого й мікробізнесу.

Хто може подати заявку?

Підприємства, зареєстровані не пізніше 31 грудня 2021 року в Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях, які:

Які умови для бізнесу?

Підприємство має бути зареєстроване відповідно до чинного законодавства не пізніше 31 грудня 2021 року. Пріоритет надаватиметься компаніям, які виробляють життєво необхідні товари та послуги для цивільних і військових України. Повний перелік критеріїв дізнайтеся за посиланням. Допомогу гарантовано отримають 300 підприємств.