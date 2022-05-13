Зеленський не виключає можливості атаки з Придністров’я, але не бачить у цьому великої загрози

Новини

Getty Images

Володимир Зеленський не виключає можливої атаки на Україну з території самопроголошеного Придністров’я, але не бачить у цьому великої загрози.

Про це він заявив в інтерв’ю для проєкту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

«Із Придністров’я може бути атака. Ми розуміємо, що там 100% людей контролює російська федерація. Військові там, як місцеві, так і росіяни, а місцеві мають паспорти і незаконні придністровські, і російські, молдовські. Чесно кажучи, там немає ніякої цивілізації. Хаос», — зазначив глава Української держави.

За його словами, військове угруповання з Придністров’я може бути до 15 тисяч осіб. Проте Зеленський додав, що воно не готове до атаки. Він аргументував це тим, що Придністров’я не має кордонів із росією, тому може отримати підкріплення лише повітряним шляхом, що ускладнює процес.

«Якщо ця частина угруповання піде, ми їх не дуже боїмося, бо там із 15 тисяч уміють воювати до трьох тисяч людей, наскільки ми знаємо. Я думаю, що це може бути виклик, але ми не бачимо там дуже великої загрози», — наголосив президент.

Водночас голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов в етері телемарафону сказав, що острів Зміїний, за який точаться бої, може бути одним із варіантів висадки російського десанту для наступу з Придністров’я.