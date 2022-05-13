Голова НАЗК: У світі російських активів арештували на $1 трлн

Новини

Пресслужба НАЗК

За оцінками НАЗК, наразі світ заблокував російських активів на суму у понад $1 трлн.

Про це в інтервʼю LIGA.net розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«За нашими оцінками, зараз заморожено активів росії та осіб, пов’язаних із війною, на суму понад $1 трлн. Це колосальні кошти, уперше в історії заморожено стільки», — зауважив він.