Голова НАЗК: У світі російських активів арештували на $1 трлн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба НАЗК
За оцінками НАЗК, наразі світ заблокував російських активів на суму у понад $1 трлн.
Про це в інтервʼю LIGA.net розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
«За нашими оцінками, зараз заморожено активів росії та осіб, пов’язаних із війною, на суму понад $1 трлн. Це колосальні кошти, уперше в історії заморожено стільки», — зауважив він.
- Верховна Рада на засіданні 12 травня затвердила указ президента про примусове вилучення активів Сбербанку росії та «ВЭБ.рф» в Україні.