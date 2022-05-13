Міністр оборони Олексій Резніков: Війна проти росії входить в затяжну фазу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна проти росії входить в затяжну фазу, але поступово відбувається перелом у бік України.
Про це він написав у Fаcebook.
Резніков нагадав, що росіяни до 9 травня так і не змогли досягти жодних цілей, водночас Захід теж лише нещодавно погодився постачати Україні важке озброєння. Зараз його присутність на фронті точкова, а для кардинального перелому потрібні тижні підготовки і поставок.
«Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України», — наголосив міністр.
- Наразі війська росії зосередили свій наступ на сході України і намагаються вести наступ на півдні, але успіху у цьому не мають. Параллельно росіяни почали використовувати надзвукові протикорабельні крилаті ракети типу Х-22 для ураження інфраструктури.
- 10 травня очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент росії на тлі провалів у війні проти Україні може оголосити воєнний стан у рф і спровокувати війну у Придністровʼї. путін розраховує на довготривалу війну у Східній Європі, сподіваючись, що США та союзники «втратять рішучість» у протидії агресії.