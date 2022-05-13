Міністр оборони Олексій Резніков: Війна проти росії входить в затяжну фазу

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна проти росії входить в затяжну фазу, але поступово відбувається перелом у бік України.

Про це він написав у Fаcebook.

Резніков нагадав, що росіяни до 9 травня так і не змогли досягти жодних цілей, водночас Захід теж лише нещодавно погодився постачати Україні важке озброєння. Зараз його присутність на фронті точкова, а для кардинального перелому потрібні тижні підготовки і поставок.

«Зростання тиску санкцій на росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України», — наголосив міністр.