Ілон Маск призупинив покупку Twitter. Хоче отримати детальний аналіз щодо фейкових акаунтів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Daniel Oberhaus / Flickr
У пʼятницю, 13 травня, акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск призупинив покупку компанії.
Про це пише CNBС.
Мільярдер заявив, що тимчасова «заминка» викликана очікуванням детальної інформації щодо кількості фальшивих облікових записів у Twitter.
Раніше соціальна мережа зізналася, що завищувала показники своєї аудиторії майже на 2 млн. Водночас Twitter запевняє, що протягом I кварталу 2022 року спам-акаунти становили менше 5% від загальної кількості активних користувачів.
Тому Маск сказав, що угода буде відкладена аж доки він не побачить обґрунтування розрахунку аудиторії.
- 5 квітня Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $43 мільярди.
- Tesla після цього втратила $126 мільярдів через побоювання інвесторів.