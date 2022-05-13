Ілон Маск призупинив покупку Twitter. Хоче отримати детальний аналіз щодо фейкових акаунтів

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Daniel Oberhaus / Flickr

У пʼятницю, 13 травня, акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск призупинив покупку компанії.

Про це пише CNBС.

Мільярдер заявив, що тимчасова «заминка» викликана очікуванням детальної інформації щодо кількості фальшивих облікових записів у Twitter.

Раніше соціальна мережа зізналася, що завищувала показники своєї аудиторії майже на 2 млн. Водночас Twitter запевняє, що протягом I кварталу 2022 року спам-акаунти становили менше 5% від загальної кількості активних користувачів.

Тому Маск сказав, що угода буде відкладена аж доки він не побачить обґрунтування розрахунку аудиторії.