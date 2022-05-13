The Wall Street Journal показала дорогу смерті між Мотижиним та Ясногородкою. Там знайшли тіла 37 цивільних

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Стас Козлюк / «Бабель»

Опубліковане відео, на якому показано дорогу смерті між селами Мотижин та Ясногородка на Київщині. Там знайшли тіла 37 цивільних, які загинули від рук російських військових.

Відео оприлюднила газета The Wall Street Journal.

Журналісти вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та дослідили семикілометровий відрізок. Росіяни обстрілювали дорогу з мінометів і вонепальної зброї. Моменти обстрілів записали реєстратори.

Десятки мирних громадян України загинули на 7-кілометровій ділянці дороги під Києвом у березні. Аналіз відео, фотографій та дописів у соціальних мережах WSJ показує, як російські війська розташувалися на дорозі, щоб обстрілювати та викрадати мирних жителів.