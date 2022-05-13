The Wall Street Journal показала дорогу смерті між Мотижиним та Ясногородкою. Там знайшли тіла 37 цивільних
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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Стас Козлюк / «Бабель»
Опубліковане відео, на якому показано дорогу смерті між селами Мотижин та Ясногородка на Київщині. Там знайшли тіла 37 цивільних, які загинули від рук російських військових.
Відео оприлюднила газета The Wall Street Journal.
Журналісти вивчили відео з автомобільних реєстраторів, поговорили з очевидцями та дослідили семикілометровий відрізок. Росіяни обстрілювали дорогу з мінометів і вонепальної зброї. Моменти обстрілів записали реєстратори.
Десятки мирних громадян України загинули на 7-кілометровій ділянці дороги під Києвом у березні. Аналіз відео, фотографій та дописів у соціальних мережах WSJ показує, як російські війська розташувалися на дорозі, щоб обстрілювати та викрадати мирних жителів.
- Раніше телеканал CNN опублікував чергове відео воєнного злочину російських військових в Україні. Окупанти розстріляли двох цивільних на території автосалону на околицях Києва — це потрапило на камери відеоспостереження. Загинули власник автосалону й охоронець.
- На територію Київської області російські війська зайшли в перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого. Вони окупували Бучу, Ірпінь, Гостомель і навколишні села. З перших чисел березня окупанти почали вбивати місцевих жителів. Першого квітня українська армія увійшла до Бучі. За добу з вулиць почали прибирати тіла вбитих. Трохи згодом, 5 квітня, почали ексгумувати трупи з братських могил, які влаштували російські солдати. На кінець квітня на Київщині нарахували 1 187 убитих російськими солдатами українців, них 1 080 — у Бучанському районі.