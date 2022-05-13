Українські бійці знищили вже 200 російських літаків і ліквідували 26 900 військових рф

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Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 900 осіб. Також українці знищили 200 ворожих літаків і 1 205 танків. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Курахівському напрямку.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом ворог втратив: