Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН — путіну: Якщо у вас взагалі є серце, відкрийте українські чорноморські порти
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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СБУ
Девід Бізлі, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, звернувся до президента росії путіна з проханням відкрити українські чорноморські порти, поки їх блокування не призвело до глобального лиха.
Про це пише CNN.
«Мільйони людей у всьому світі загинуть через те, що ці порти заблоковані», — наголосив Бізлі.
Відповідаючи на запитання, що він скаже безпосередньо путіну, чиновник ООН відповів: «Якщо у вас взагалі є серце для решти світу, незалежно від того, як ви ставитеся до України, вам потрібно розблокувати ці порти».
Життєво важливі вантажі сільського господарства з України, відомої як житниця світу, застрягли в зруйнованій війною країні, оскільки Одеський порт та сусідні порти були заблоковані росією.
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