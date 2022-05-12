Окупанти хочуть 15 травня провести в Маріуполі «референдум»

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Getty Images / «Бабель»

Росія вже 15 травня може провести «референдум» у Маріуполі, заявив радник мера Петро Андрющенко.

За всіма ознаками окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в росію (разом з «днр»).

«Надходить інформація про намір організації та проведення «референдуму». Учора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний «мер» визначив саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Продовжуємо відстежувати та фіксувати», — наголосив Андрющенко.

За його словами, місто переходить на російський код мобільного зв’язку, а в шкільних зошитах в Маріупольському районі та самому місті учні пишуть «Маріуполь. Ростовська область».