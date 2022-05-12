Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 650 осіб

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Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 650 осіб. Також українці знищили 1 195 танків і 398 безпілотників противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог втратив: