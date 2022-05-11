У США пасажиру довелося садити літак — пілот «вийшов з ладу»

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У США, у штаті Флорида пасажиру літака, який летів з Багамських островів, довелось його садити, не маючи потрібного досвіду.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався вдень 10 травня з одномоторним літаком Cessna 208 після того, як пілот «вийшов із ладу». Федеральне авіаційне управління вже розслідує інцидент. Імовірно, пілоту була потрібна невідкладна медична допомога.

Коли один із двох пасажирів зрозумів, що пілот «вибув», він звʼязався з авіадиспетчером. Йому відповів Роберт Морган — сертифікований льотний інструктор. Пасажир повідомив, що ніколи не керував літаком, але мав справу з авіацією і бачив, як літали інші. Авіадиспетчер спитав пасажира, де він перебуває. Він відповів: «Уявлення не маю. Я бачу перед собою узбережжя Флориди». Тоді диспетчер сказав прямувати вздовж узбережжя, на північ або на південь.

«Він був дуже спокійним. Він сказав: “Я не вмію літати. Я не знаю, як зупинити цю штуку, якщо вийду на злітно-посадкову смугу”», — розповів диспетчер Роберт Морган.

Сам авіадиспетчер ніколи не літав на цій моделі літака, тому він відкрив схему панелі приладів і почав крок за кроком направляти свого «учня».

«Намагайтеся утримати крила на одному рівні та подивіться, чи зможете ви почати знижуватись. Натисніть на важелі управління вперед і знижуйтеся дуже повільно. Намагайтеся прямувати вздовж узбережжя, на північ або на південь. Ми намагаємося знайти вас», — казав авіадиспетчер Роберт Морган, який ухвалив ключове рішення направити літак до найбільшого аеропорту району — за 12 кілометрів від Палм-Біч Інтернешнл. Разом вони посадили Cessna на злітно-посадкову смугу.

«Тоді мені здавалося, що я зараз заплачу, тому що в мене накопичилося так багато адреналіну. Я був дуже радий, що все обійшлося і ніхто не постраждав», — розповів пізніше диспетчер.