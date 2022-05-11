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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили селище Питомник у Харківській області

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення. Так, у Харківській області українські військові звільнили селище Питомник.