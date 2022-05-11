Зеленський запропонував Раді вилучити майно росіян і резидентів рф в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Facebook / Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт № 7371 «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності російської федерації та її резидентів».
Проєкт закону надійшов на розгляд 11 травня, депутатам пропонують затвердити однойменний указ Зеленського.
Конфісковані ресурси мають використати для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, а також її національних інтересів в умовах повномасштабної війни росії проти України. Якщо закон ухвалять, контролювати його виконання буде Рада національної безпеки та оборони.
- 10 травня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі російські активи на території України переходять у власність держави. «Ми заберемо все, чим володіє росія у нашій країні, і спрямуємо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», — заявив премʼєр.