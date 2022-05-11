ООН: В Україні через війну роботу втратили 4,8 мільйона людей

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Kate Ban / «Бабель»

В Україні через війну 4,8 мільйона людей втратили роботу. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці (МОП), яка є агентством ООН.

У разі ескалації бойових дій кількість втрачених робочих місць зросте до семи мільйонів. Якщо бойові дії негайно припиняться, то можна буде швидко повернути до роботи 3,4 мільйона людей.

Загалом із 4,8 мільйона людей, які втратили роботу, 1,2 мільйона є біженцями, інші 3,6 мільйона безробітних проживають в Україні.

З 24 лютого з України виїхали понад 5,23 мільйона біженців. До біженців належать переважно жінки, діти та особи старші за 60 років. Із загальної кількості біженців близько 2,75 мільйона людей — працездатного віку. З них 43,5%, або 1,2 мільйона людей, раніше працювали, а через війну втратили роботу або самі звільнилися.

Організація наголошує, що український уряд зробив значні зусилля для соціального захисту: ідеться про виплати внутрішнім переселенцям.

Однак війна в Україні може призвести до перебоїв з робочими місцями в сусідніх країнах, головним чином в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Якщо бойові дії триватимуть, українські біженці будуть змушені залишатися там довше, що чинитиме додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту в цих та сусідніх державах та збільшить безробіття у багатьох із них.