Американська газета Washington Post відкриває своє представництво в Києві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американська газета Washington Post відкриває бюро в Києві, яке висвітлюватиме війну росії проти України та інші важливі події.
Бюро очолюватиме Ізабель Хуршудян (колишня кореспондентка московського бюро), а головним кореспондентом буде Макс Берак (колишній голова бюро Найробі), який працює в Україні вже два місяці.
У команді бюро працюватиме репортер Девід Штерн, а також кореспонденти і фотографи, які приїздитимуть до України на ротаційній основі.
- WP має близько 3 мільйонів постійних підписників по всьому світу і регулярно має 80—100 мільйонів унікальних користувачів на місяць. На початку цього тижня WP отримала Пулітцерівську премію за висвітлення спроби перевороту у Вашингтоні в січні минулого року.
- Спеціальну колективну нагороду також отримали всі українські журналісти — «за їхню мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час безжального вторгнення путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в росії».