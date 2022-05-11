Американська газета Washington Post відкриває своє представництво в Києві

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Американська газета Washington Post відкриває бюро в Києві, яке висвітлюватиме війну росії проти України та інші важливі події.

Бюро очолюватиме Ізабель Хуршудян (колишня кореспондентка московського бюро), а головним кореспондентом буде Макс Берак (колишній голова бюро Найробі), який працює в Україні вже два місяці.

У команді бюро працюватиме репортер Девід Штерн, а також кореспонденти і фотографи, які приїздитимуть до України на ротаційній основі.