Окупаційна «влада» Херсонщини попросить путіна включити регіон до складу росії. У кремлі відреагували

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Херсонська міська рада

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що окупаційна «влада» Херсонської області звернеться до путіна, щоб він включив регіон до складу росії.

Колаборант кирило стремоусов заявив, що «Херсон — це росія». «Жодних «хнр» не створюватимуться. Референдумів не буде. Буде один указ на підставі звернення керівництва області до путіна з проханням ввести область до складу рф, як повноцінного субʼєкта», — заявив він.

Спікер путіна дмітрій пєсков заявив, що питання «приєднання Херсонської області до росії» мають вирішувати самі її жителі.

«Безумовно, бути чи не бути такому зверненню [про приєднання регіону до росії], мають вирішувати таки жителі Херсонської області — це перше. І визначати свою долю теж мають жителі Херсонської області», — заявив пєсков.

Реакція України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уже прокоментував цю ситуацію.

«Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області — прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти», — написав він у Twitter.