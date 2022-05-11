Російські війська зруйнували в Україні 600 медзакладів

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Російські війська снарядами та ракетами зруйнували в Україні 600 медзакладів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Ущент знищена 101 лікарня. Їх вже не відновити. Також окупанти зруйнували 450 аптек і розстріляли чи захопили майже 200 автомобілів екстреної медичної допомоги.

У МОЗ наголошують, що рф нехтує всіма нормами та конвенціями міжнародного права.

«За кожною цією цифрою — життя сміливого українця. Життя того, хто вчасно не доїхав до лікарні, або кому не було куди їхати, або тих, кого просто не пропустили російські військові, і вони не змогли вчасно отримати необхідну медичну допомогу», — зазначили в МОЗ.