Новини

Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Darwin Vegher / Unsplash

Кабінет міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія в Сервісних центрах МВС. На засіданні уряду 10 травня КМУ ухвалив постанову «Про навчання водіїв і державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні», повідомляє пресслужба МВС.

Документ має на меті забезпечити:

«Відповідними нормативними актами ми зміцнюємо правові інституційні засади для надання якісних адміністративних послуг Сервісними центрами МВС. Умови воєнного стану не є перешкодою для забезпечення системних покращень у роботі СЦ МВС», — зазначив заступник міністра Богдан Драпʼятий.