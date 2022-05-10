Справу іллі киви передали до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

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УНІАН

Державне бюро розслідувань завершило слідство та передало до суду справу щодо колишнього народного депутата іллі киви. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Слідчі встановили, що Кива на території росії взяв участь в одному з пропагандистських шоу та публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Також кива пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців, а також закликав вести агресивну війну на території України.

Екснардепа обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.