Справу іллі киви передали до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН
Державне бюро розслідувань завершило слідство та передало до суду справу щодо колишнього народного депутата іллі киви. Йому загрожує до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Слідчі встановили, що Кива на території росії взяв участь в одному з пропагандистських шоу та публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.
Також кива пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців, а також закликав вести агресивну війну на території України.
Екснардепа обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.
- Верховна Рада 15 березня проголосувала за позбавлення депутатського мандата нардепа від опзж іллі киви.
- 29 березня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату іллі киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
- 20 квітня суд дозволив заочне розслідування проти іллі киви.