До Києва уже повернулися дві третини мешканців

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Міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону повідомив, що наразі до столиці повернулися майже дві третини її мешканців.

«Ми підраховуємо з операторами зв’язку, враховуючи те, що в кожного з нас є телефони, і сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті, це приблизно два з половиною мільйони киян зараз перебувають у місті. Майже дві третини киян вже повернулися», — сказав Кличко.

Він уточнив, що до початку широкомасштабного вторгнення в столиці проживало 3,5 млн людей.

Водночас мер зазначив, що мешканці столиці, які були вимушені виїхати, можуть уже повертатися до міста, але влада не може гарантувати містянам безпеку.

«На сьогодні імовірність обстрілів, ракетних ударів ще, на жаль, залишається», — сказав Кличко.

Він зауважив, що наразі в Києві є велика кількість блокпостів, діє комендантська година, яка також обмежує рух по місту, зберігається імовірність обстрілів, а в передмісті заборонено відвідування зелених зон через можливі замінування та наявність вибухонебезпечних предметів.

«Тобто багато обмежень є. І якщо вас не лякають ці обмеження, ви дійсно можете повертатися. Але ми виключно можемо рекомендувати і говорити про те, що на сьогодні вже саме життя потроху повертається до нормального функціонування. Але, тим не менш, його не можна назвати таким, яке було», — пояснив міський голова.