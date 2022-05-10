Глави МЗС Нідерландів та Німеччини приїхали до Києва, де відвідали Ірпінь та Бучу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністри закордонних справ Нідерландів та Німеччини Вопке Гукстра та Анналена Бербок перебувають з візитом в Україні.
«Цього ранку разом із Анналеною Бербок прибув до Києва для переговорів із членами уряду України. Я розпочав свій візит сьогодні вранці в Ірпені, передмісті Києва», — написав Гукстра.
Він зазначив, що драматичне спустошення свідчить про вплив війни на життя людей.
«Це не може залишитися безкарним. Нідерланди віддані встановленню істини та справедливості», — наголосив міністр.
Водночас Бербок вже відвідала Бучу під Києвом.