Новий президент Південної Кореї склав присягу. Обіцяє побудувати ліберальну демократію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Юн Сок Ель у вівторок склав присягу і вступив на посаду президента Південної Кореї.
Про це повідомляє Yonhap.
«Обовʼязок нашого покоління — побудувати країну на основі принципів ліберальної демократії та процвітання ринкової економіки, країну, яка виконує свої зобовʼязання шановного члена міжнародного співтовариства, країну, яка належить її народу», — сказав Юн Сок Йоль на інавгурації.
Він зазначив, що сьогодні Південна Корея зіткнулася із численними кризами, зокрема пандемією, порушеннями в ланцюжках постачання, зміною клімату та збройними конфліктами за кордоном.