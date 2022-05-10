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Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 тисяч

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 тисяч. Також українці знищили 1 170 танків противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог зазнав таких втрат:

Найбільших втрат за останню добу росіяни зазнали на Авдіївському напрямку.