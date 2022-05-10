Кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26 тисяч

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Кількість загиблих російських військових в Україні з 24 лютого вже сягнула 26 тисяч. Також українці знищили 1 170 танків противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог зазнав таких втрат:

26 000 військових з особового складу ліквідовано;

1 170 танків;

2 808 бойових броньованих машин;

519 артилерійських систем;

185 РСЗВ;

87 засобів ППО;

199 літаків;

158 гелікоптерів;

380 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

94 крилаті ракети;

12 кораблів/катерів;

1 980 одиницць автомобільної техніки й автоцистерн;

41 одиниця спеціальної техніка — 41.

Найбільших втрат за останню добу росіяни зазнали на Авдіївському напрямку.