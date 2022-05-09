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У США вручили Пулітцерівську премію. Усіх українських журналістів відзначили особливою нагородою

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури.

Переможців оголосили у Колумбійському університеті, який і присуджує нагороди. Спеціальну колективну нагороду отримали усі українські журналісти — «за їх мужність, витривалість та відданість правдивому репортажу під час безжального вторгнення володимира путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в росії».

Переможці:

Пулітцерівська премія вважається найпрестижнішою нагородою в американській журналістиці. Переможці у кожній категорії отримують приз у розмірі $15 тисяч, за винятком нагороди за державну службу, яка супроводжується золотою медаллю. Премію було засновано за заповітом видавця газети Джозефа Пулітцера і вперше присуджено 1917 року.