Вечірнє зведення Генштабу: росія обстрілює всю лінію зіткнення, бій за місто Рубіжне триває

Новини

Getty Images

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 9 травня. Так, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Практично уздовж усієї лінії зіткнення росія продовжує обстрілювати артилерією та авіацією позиції українських військ. У місті Маріуполь, попри «режим тиші», російська армія відновила обстріли та штурм заводу «Азовсталь».