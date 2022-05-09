Держспецзв’язку: канали «Прямий», «5 канал» та «Еспресо» вимкнули на виконання рішення РНБО

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Державна служба спеціального звʼязку пояснила, чому вимкнула з цифрового ефіру телеканали «Еспресо», «Прямий» і «5 канал» — на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про трансляцію спільного марафону.

Про це йдеться у відповідь на запит «Детектор медіа», яку надали 9 травня.

«Детектор медіа» запитував, хто конкретно ухвалив рішення про відключення цифрового ефіру трьох каналів і як це рішення мотивоване. У Держспецзвʼязку послались на рішення Ради національної безпеки від 18 березня про те, що в умовах воєнного стану буде єдина інформаційна політика — спільний телемарафон «Єдині новини». Телеканали «Еспресо», «Прямий» та «5 канал» у перші дні війни не транслювали спільний марафон, а продовжили власне мовлення в режимі інформаційного марафону, але незабаром почали робити вставки і з марафону.

«Концерн виконує це рішення: на всіх наявних частотах мовлення відповідно до встановленого графіку мовлення триває трансляція телемарафону «Єдині новини», — йдеться у відповіді Держспецзв’язку.

Перед цим глава Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що ніякого закриття каналів немає та запропонував їм повертатись до марафону.