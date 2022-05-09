У Мелітополь на 9 травня звезли людей з окупований територій, місцеві масово намагаються виїхати з міста
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Getty Images / «Бабель»
Російським військовим не вдалося влаштувати в окупованому Мелітополі святкування 9 травня. Люди продовжують тікати з окупації, хоча це складно: колона людей, які виїхали з Мелітополя до Запоріжжя, знову потрапила під обстріл.
Про це у прямому ефірі повідомив мер Іван Федоров.
«Вчора ввечері вони зробили заяву про те, що сьогодні небезпечно виходити в місто святкувати 9 травня, тому що хтось з України планує проводити якісь провокації. Це нісенітниці, звичайно, тому що провокації хотіли робити окупанти, щоб звинуватити в них українську владу», — сказав Федоров.
З Мелітополя виїхало понад 60% городян. Це означає, що від 60 до 70 тисяч мешканців залишили тимчасово окуповане місто.
«Сьогодні залишається великий запит на евакуацію з Мелітополя, але російські окупанти не узгоджують з міською владою «зелений» коридор уже понад місяць. Люди дістаються приватним транспортом у Запоріжжя, і це справжній челендж», — наголосив мер Мелітополя.
- Сьогодні на окупованих територіях росіяни намагаються проводити масові святкування 9 травня. На Херсонщині вони змусили місцевих проводити мітинги, покладати квіти до памʼятників та влаштовувати святкові концерти, щоб відзняти пропагандистські сюжети для російського телебачення. Ймовірно, участь у заходах також брали люди з раніше окупованих територій.
- У зруйнованому Маріуполі окупанти разом із колаборантами влаштували ходу із 300-метровою георгіївською стрічкою. У ході взяв участь ватажок «днр» пушилін.