Розвідка: росія продовжує відправляти в Україну строковиків і кидати їх першими в бій

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Міноборони Росії

Наразі кремль продовжує відправляти в Україну строковиків, незважаючи на власні заяви про недопустимість їх участі у війні.

Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони.

Строковиків не просто залучають до участі у війні — їх кидають у бій в перших ешелонах.

«Направлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян і кадрового голоду в армії агресора. Попри приховану мобілізацію на території росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів», — наголошує розвідка.