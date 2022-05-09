Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25 650 військових і 1 145 танків
- Автор:
- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 9 травня. Росіяни вже втратили 25 650 тисячі своїх військових. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.
Загальні втрати армії рф такі:
- 25 650 військових убитими;
- 1 145 танків;
- 2 764 бойові броньовані машини;
- 513 артилерійських систем;
- 185 реактивних систем залпового вогню;
- 87 засобів ППО;
- 199 літаків;
- 158 гелікоптерів;
- 1 970 одиниць автомобільної техніки;
- 12 кораблів і катерів;
- 377 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 41 одиниця спецтехніки;
- 94 крилаті ракети.