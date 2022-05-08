«Деблокада Маріуполя — компетенція ЗСУ». В Офісі президента прокоментували ситуацію з військовими на «Азовсталі»
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- Олег Панфілович
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Сергій Моргунов / «Бабель»
В Офісі президента заявили, що влада робить усе можливе для евакуації військових із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«Життя кожного захисника є священним для Української держави. Офіс президент і я особисто перебуваємо в постійній комунікації із захисниками «Азовсталі»: хлопцями з «Азова», поліції, прикордонної служби, морської піхоти. За ці місяці вони стали живим символом України», — написав Подоляк.
Він пояснив, що кожна розмова президента Володимира Зеленського з лідерами світу починається з теми «Азовсталі». «Питання деблокади Маріуполя – виключна компетенція Збройних Сил. Якби була хоч одна можливість — ЗСУ б її використали. Військове керівництво робить надзусилля, щоб ця можливість зʼявилася. Але питання військових планів точно не є предметом суспільного обговорення», — зазначив Подоляк.
- У неділю бійці «Азова», які перебувають на «Азовсталі», провели двогодинну пресконференцію. Вони запевнили, що знищили у Маріуполі близько 2,5 тисячі російських військових, а також розповіли, що командир 36 бригади морпіхів Володимир Баранюк спробував утекти із блокадного Маріуполя разом із групою бійців та бронетехнікою. Але російські ЗМІ вже показали його в полоні.