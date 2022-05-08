Вечірнє зведення Генштабу: ворог зосередився на знищенні аеродромів та активізував бойові дії на Сході
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- основні зусилля ворог зосереджував на знищенні аеродромної інфраструктури, щоб позбавити ЗСУ можливості використовувати авіацію, у тому числі безпілотники «Байрактар», підтримки дій підрозділів з повітря у зоні ООС та у Чорноморській операційній зоні;
- на Сході протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій. На Лиманському напрямку противник намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав;
- на Попаснянському напрямку ворог намагається зайняти позиції в Попасній та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна — Бахмут, веде безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка. На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знизилася;
- на Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції;
- окупанти проводять фільтрацію підрозділами «росгвардії» в районах населених пунктів Геройське, Гола Пристань, Херсон.
- морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, спостерігається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції ЗСУ в районі Гуляйполя.