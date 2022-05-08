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Захисники Маріуполя з «Азову» дали пресконференцію із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь». Головне

Автори:
Олег Панфілович, Костя Андрейковець
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Захисники Маріуполя з полку «Азов» дали двогодинний брифінг із заблокованої «Азовсталі». Ось головні тези: