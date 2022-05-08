Захисники Маріуполя з «Азову» дали пресконференцію із заблокованого росіянами заводу «Азовсталь». Головне
- Автори:
- Олег Панфілович, Костя Андрейковець
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Захисники Маріуполя з полку «Азов» дали двогодинний брифінг із заблокованої «Азовсталі». Ось головні тези:
- «Азовсталь» під постійними інтенсивними обстрілами. За ніч було понад 25 вильотів ворожої авіації, в тому числі, 3 стратегічні бомбардувальники. Працюють артилерія, танки, міномети, піхота і снайпери. Війська росії підібралися до захисників майже впритул.
- За останні 3 дні з території заводу евакуювали цивільних, проте під завалами ще можуть залишатися люди. Бійці впевнено не можуть сказати, що евакуювали всіх. На заводі представників міжнародних організацій або влади не було.
- У Маріуполі загинули 25 тисяч людей, здебільшого цивільних.
- Уряд України не зміг підготуватися до захисту міста.
- Бійці «Азову» знищили 2,5 тисячі росіян та поранили ще 5 тисяч окупантів. Також знищено понад 60 танків. Це особисті підрахунки полку за період з 24 лютого до 15 квітня.
- Захисники «Азовсталі» не можуть здатися у полон, тому що для росіян і пропаганди рф це «буде подарунок». Азовців росіяни однозначно вб’ють.
- Вирватися з заводу вже неможливо. Офіцер полку Ілля Самойленко розповів, що командир 36 бригади морської піхоти Володимир Баранюк відмовився виконувати наказ і спробував утекти з міста з невеликою групою, але потрапив у полон. Він назвав вчинок Баранюка боягузтвом.
- Військові на «Азовсталі» мають наказ тримати оборону. Бійці будуть «стояти стільки, скільки треба».
- Більшість захисників мають звʼязок із рідними і це надихає.
- Полк «Азов» просить евакуювати не тільки бійців та поранених, а й загиблих захисників. Від влади і світу бійці чекають більш рішучих дій.
- Дружина командира «Азову» Дениса Прокопенка закликала всіх українців долучатися до всіх ініціатив, які наближають евакуацію або ж сприяють розголосу у світі. Окремо вона додала, що влада України, на її думку, робить для евакуації недостатньо.
- Головне послання захисників Маріуполя до українців: «Не знецінюйте наші досягнення і жертви». Послання до уряду: «Ми показали, що означає робити неможливе. Ви робіть свою роботу і теж покажіть, що таке зробити неможливе».