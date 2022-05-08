Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25,5 тисячі військових та майже 400 безпілотників
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 8 травня. Росіяни вже втратили 25,5 тисячі своїх військових.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.
Загальні втрати армії рф такі:
- 25 500 військових убитими;
- 1 130 танків;
- 2 741 бойова броньована машина;
- 509 артилерійських систем;
- 179 реактивних систем залпового вогню;
- 86 засобів ППО;
- 199 літаків;
- 156 гелікоптерів;
- 1 961 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 12 кораблів/катерів;
- 360 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 39 одиниць спеціальної техніки;
- 92 крилаті ракети.
Найбільших втрат за минулу добу росіяни зазнали на Новопавлівському напрямку.