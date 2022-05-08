Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25,5 тисячі військових та майже 400 безпілотників

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Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 8 травня. Росіяни вже втратили 25,5 тисячі своїх військових.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Загальні втрати армії рф такі:

25 500 військових убитими;

1 130 танків;

2 741 бойова броньована машина;

509 артилерійських систем;

179 реактивних систем залпового вогню;

86 засобів ППО;

199 літаків;

156 гелікоптерів;

1 961 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;

12 кораблів/катерів;

360 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

39 одиниць спеціальної техніки;

92 крилаті ракети.

Найбільших втрат за минулу добу росіяни зазнали на Новопавлівському напрямку.