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Втрати російських військ в Україні вже сягнули 25,5 тисячі військових та майже 400 безпілотників

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати російських військ під час війни в Україні станом на 8 травня. Росіяни вже втратили 25,5 тисячі своїх військових.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу в Facebook.

Загальні втрати армії рф такі:

Найбільших втрат за минулу добу росіяни зазнали на Новопавлівському напрямку.