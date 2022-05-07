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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ звільнили село на Харківщині, а в Запорізькій області росіян вибили з позицій

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 суботи, 7 травня. Наразі ситуація на фронті наступна: