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В Україні загинули 25 100 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 7 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 25 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати в техніці ворога наразі такі:

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі, зазначають у Генштабі ЗСУ.