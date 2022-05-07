В Україні загинули 25 100 російських військових

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Станом на 7 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 25 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати в техніці ворога наразі такі:

1 122 танки;

2 713 бойових броньованих машин;

509 артилерійських систем;

172 реактивні системи залпового вогню;

84 засоби протиповітряної оборони;

199 літаків;

155 гелікоптерів;

1934 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;

11 кораблів / катерів;

341 дрон оперативно-тактичного рівня;

38 одиниць спеціальної техніки;

90 крилатих ракет.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі, зазначають у Генштабі ЗСУ.