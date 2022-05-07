На Харківщині окупанти знищили три мости, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ

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На Слобожанському напрямку росія продовжує артилерійські обстріли населених пунктів у районі Харкова. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупанти підірвали три автомобільні мости, щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 7 травня.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ.

У Маріуполі росія продовжує блокувати та штурмувати «Азовсталь».

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював ракетами та реактивними системами залпового вогню Миколаїв.

У населеному пункті Івано-Кепине ЗСУ знищили склад з боєприпасами та до 20 одиниць військової техніки противника.

У тимчасово зайнятому противником Херсоні росія збільшує кількість блокпостів та пересувних патрулів.