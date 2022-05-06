Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства. Що він передбачає?

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію законодавства України».

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що відтепер в законодавстві:

немає згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції»;

немає прагнення втілювати в життя «ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства»;

немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією;

немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй»;

«вичищено» майже 1 200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

За його словами, також Кабінету міністрів України дано доручення найближчим часом провести те саме на рівні уряду і напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.