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Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства. Що він передбачає?

Автор:
Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про дерадянізацію законодавства України».

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що відтепер в законодавстві:

За його словами, також Кабінету міністрів України дано доручення найближчим часом провести те саме на рівні уряду і напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.