Україна та Польща скасували дозволи для проїзду вантажівок з пальним

Новини

Getty Images / «Бабель»

Україна та Польща домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення пального.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Нові правила уже набули чинності, цими перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

У Мінінфраструктурі розказали, як це працює.

Для в’їзду на територію Польщі без дозволів перевізникам пального необхідно зареєструватися, заповнивши цю форму https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8.

Заповнити її потрібно не пізніше ніж за добу до перетину кордону.