У Броварах заборонили московський патріархат на час воєнного стану і дерусифікували 32 вулиці

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У Броварах Київської області на весь період воєнного стану заборонили діяльність української православної церкви московського патріархату та провели дерусифікацію 34 вулиць.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Рішенням Броварської міської ради призупинили діяльність упц мп на території громади. Її обʼєкти візьмуть під охорону. Під забороною також мітинги та ходи представників упц мп. Термін дії заборони — на весь період воєнного стану.

Крім того, у Броварах дерусифікували 32 вулиці та провулки. Міський голова опублікував їх перелік:

вулиця Олександра Блока — Ірини Цвілої;

провулок Вавилова — Рокфордський;

вулиця Гагаріна — Героїв України;

вулиця Герцена — Гродзиського повіту;

вулиця Глинки — Казимира Малевича;

провулок Глинки — Казимира Малевича;

вулиця Декабристів — Харківська;

вулиця Єсеніна — Заліська;

провулок Єсеніна — Заліський;

вулиця Короленка — Чорних Запорожців;

провулок Короленка — Чорних Запорожців;

вулиця Лермонтова — Херсонська;

вулиця Ломоносова — Валерія Лобановського ;

вулиця Маяковського — Короля Данила;

вулиця Мічуріна — Горіхова;

вулиця Некрасова — Гостомельська;

провулок Онезький — Кобзарський;

вулиця Павлова — Миколаївська;

вулиця Поповича — Леоніда Каденюка;

вулиця Пушкіна — Відродження;

вулиця Степана Разіна — Володимира Мономаха;

вулиця Рокосовського — Волноваська;

вулиця Сєдова — Ірпінська;

вулиця Сєрова — Красницького повіту;

вулиця Слуцька — Маріупольська;

вулиця Старченка — Задарська;

вулиця Толстого — Бучанська;

вулиця Тургенєва — Гнезненського повіту;

провулок Філатова — Відродження;

вулиця Чайковського — Володимира Івасюка;

вулиця Чернишевського — Джерельна;

вулиця Чехова — Журавлина.