Новини

У війні проти України росія втратила 24 900 своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 6 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 24 900 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили: