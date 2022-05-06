У війні проти України росія втратила 24 900 своїх військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 6 травня російська армія у війні проти України втратила загиблими приблизно 24 900 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 1 110 танків;
- 2 686 бойових броньованих машин;
- 502 артилерійські системи;
- 171 реактивну систему залпового вогню;
- 83 засоби протиповітряної оборони;
- 199 літаків;
- 155 гелікоптерів;
- 1 926 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 11 кораблів/катерів;
- 324 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 38 одиниць спеціальної техніки;
- 90 крилатих ракет.