Bloomberg: Євросоюз розглядає можливість санкцій проти ексгімнастки Кабаєвої, яку називають коханкою путіна

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Європейський Союз розглядає можливість запровадити санкції проти колишньої гімнастки й очільниці російської «Національної медіагрупи» Аліни Кабаєвої, яку повʼязують із президентом росії путіним і називають матірʼю його дітей.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що посли країн ЄС зустрінуться в пʼятницю вранці, щоб обговорити — і потенційно схвалити — шостий пакет санкцій, до якого можуть включити санкції проти Кабаєвої.

«Національна медіагрупа» — це холдингова компанія, яка володіє частками майже всіх основних російських ЗМІ, що поширюють державну пропаганду. Тому вона відповідає за підтримку дій, які підривають незалежність і територіальну цілісність України, вважають в ЄС.

При цьому кремль неодноразово спростував повідомлення ЗМІ про те, що путін мав стосунки з Кабаєвою або має від неї дітей. У 2014 році російський олігарх юрій ковальчук, соратник путіна, призначив Кабаєву головою «Національної медіагрупи» після того, як вона майже сім років була депутатом держдуми від партії «единая россия».

Минулого місяця The Wall Street Journal повідомила, що США відклали запровадження санкцій проти Кабаєвої через побоювання, що це може призвести до ескалації ситуації з боку путіна.