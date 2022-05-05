Події 5 травня в огляді «Бабеля»: в Іспанії затримали шарія, ЗСУ почали контрнаступ під Харковом та Ізюмом

Новини

Максим Жорін / Facebook

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні росія знову ракетами обстріляла житлові райони та центр міста Краматорськ Донецької області. Пошкоджено щонайменше три п’ятиповерхівки, школу і садок, поранено 25 цивільних. У Луганській області протягом доби 4 травня було сім артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, ще сім — Попаснянської та Гірської громади, чотири — Лисичанська. У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів пошкоджено газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Під обстріл потрапила Святогірська лавра, яка нині є притулком для біженців. За даними УПЦ, у лаврі проживає, крім братії, 300 біженців. Поранення дістали 7 цивільних.

У Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку «Азов» і мама «Баррета» Юрія Луговського. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалася з воїнами на «Азовсталі».

В Іспанії затримали проросійського блогера анатолія шарія. Суд не став його заарештовувати, але заборонив йому залишати країну (підписка про невиїзд). Також шарій повинен здати паспорти та двічі на місяць зʼявлятися в найближчий суд. Ці заходи діятимуть не довше місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит на його екстрадицію. В Україні шарія підозрюють у державній зраді.

Сили оборони України перейшли до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив голові комітету начальників штабів США Марку Міллі.

Окупанти примусово вивезли з окремих районів Маріуполя всіх чоловіків у фільтраційні табори в Новоазовському районі Донецької області. Жодних особистих речей із собою взяти не дозволили, паспорти та інші документи забрали. Чоловіків розмістили у приміщенні школи та клубу, де вони постійно перебувають під наглядом конвою російських військових. Люди сплять на підлозі в коридорах. Годують баландою, мало придатною для вживання. Для гігієнічних процедур доступна лише одна раковина з холодною водою на сотні людей. За таких умов посилюється захворюваність серед утримуваних. За найменший непослух чоловіків бʼють і катують.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що організація вже шукає спосіб конфіскувати російські активи й передати їх Україні. Зараз шукають юридичне рішення, яке б дозволило конфіскацію російських активів, які перебувають під санкціями.

Міжнародна конференція донорів у Варшаві зібрала на допомогу Україні $6,5 мільярда. Європейська комісія пообіцяла надати €200 мільйонів на допомогу переміщеним особам в Україні, а Фінляндія, Чехія, Хорватія та інші країни пообіцяли виділити мільйони євро на гуманітарну і військову підтримку.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр провів телефонну розмову із Зеленським, у якій запевнив президента України в повній підтримці ФРН, усі непорозуміння з минулого президенти владнали. Зеленський заявив, що розмова була конструктивною і важливою.

Японія заморозить активи 140 росіян. Токіо розширить заборону на експорт, який стосуватиметься російських військових виробників. Крім того, країна надасть Україні $300 млн допомоги.

Влада Фіджі за запитом США конфіскувала супер’яхту підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова. Яхта Amadea вартістю $300 мільйонів прибула на Фіджі минулого місяця після 18-денного переходу з Мексики.