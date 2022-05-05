путін вибачився перед премʼєром Ізраїлю за антисемітські висловлювання лаврова
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент росії володимир путін вибачився перед премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом за антисемітські висловлювання глави мзс рф сергія лаврова.
Про це повідомив уряд Ізраїлю.
«Сторони обговорили висловлювання міністра закордонних справ росії лаврова. Премʼєр-міністр прийняв вибачення президента путіна за висловлювання лаврова і подякував йому за розʼяснення ставлення президента до єврейського народу і памʼяті про Голокост», — йдеться у повідомленні.
Беннет також звернувся до путіна з пропозицією про евакуацію цивільних осіб з «Азовсталі» у Маріуполі. «Путін пообіцяв дозволити евакуацію мирного населення, у тому числі поранених, через гуманітарний коридор ООН і Червоний Хрест», — йдеться у повідомленні.
- Глава МЗС росії лавров у нещодавньому інтервʼю італійській телекомпанії «Медіасет», заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Саме так лавров пояснив аргумент президента Володимира Зеленського про відсутність нацизму в Україні і те, що сам він має єврейське походження.