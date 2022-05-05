Україна для розвідки отримує дані мультиспектрального супутника GEOSAT 2

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Завдяки досягнутій понад місяць тому домовленості Україна де-факто стала власником мультиспектрального оптичного супутника GEOSAT 2, завдяки якому отримує ексклюзивні розвідувальні дані.

Про це пише журнал The Universe SpaceTech з посиланням на реліз компанії EOS, яка належить бізнесмену Максиму Полякову.

Зважаючи на ризики в умовах угода не була публічною, тому про неї стало відомо тільки зараз. Наразі GEOSAT 2 працює виключно на Україну. Він передає оперативні дані і надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від кордонів.

ESA

«Реальні виклики, з якими зіткнулася Україна, показали нестачу якісних супутникових знімків для багатьох напрямів. Наш доступ до GEOSAT 2 буде корисним для всіх галузей економіки України, які використовують супутникову аналітику у своїй діяльності в довгостроковій перспективі. Однак дуже важливим є доступ до супутникових даних саме для оперативної військової розвідки», — каже Поляков.

Подивитися приклади знімків супутника можна тут.