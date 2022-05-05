«Бабцю з червоним прапором» рятують українські військові. Росіяни обстріляли і зруйнували її дім

Новини

«Бабця з червоним прапором» перебуває в українській лікарні, її підтримують українські військові. Росіяни зруйнували її дім.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

За інформацією працівників Центру, жінка, яка уже стала символом російської пропаганди, бо «сміливо протистояла націоналістам», насправді вдячна українським військовим. Вони підтримують її продуктами, а також захищають від гніву харківʼян.

Анна Іванівна пояснила, що вийшла з червоним прапором до, як вона думала, російських військових, щоб вони «не громили Україну». А у росії її мотиви перекрутили, через що вона тепер почувається «зрадницею».

Наразі вона перебуває в одній із міських лікарень Харкова разом із своїм чоловіком. Українські військові закликали людей не зневажати жінку.

«Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвірʼя, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі, коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор подалі», — каже український військовий з позивним «Кадет», який допомагає жінці.