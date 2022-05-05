Зеленський поговорив зі Штайнмаєром і запросив його приїхати в Україну

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Фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє Die Welt.

За словами речниці президента Німеччини, «усі непорозуміння з минулого владнали» і Зеленський запросив федерального президента і канцлера в Україну.

Штайнмаєр, своєю чергою, висловив Зеленському «солідарність, повагу та підтримку у мужній боротьбі українського народу проти російського агресора».

Факт розмови підтвердив також глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Розмова президента України Володимира Зеленського з президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром дійсно відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України — марна», — написав він.

Ось що пізніше зазначив про цю розмову сам Зеленський: