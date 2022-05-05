Зеленський поговорив зі Штайнмаєром і запросив його приїхати в Україну
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- Анна Холоднова
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Фото УНІАН
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.
Про це повідомляє Die Welt.
За словами речниці президента Німеччини, «усі непорозуміння з минулого владнали» і Зеленський запросив федерального президента і канцлера в Україну.
Штайнмаєр, своєю чергою, висловив Зеленському «солідарність, повагу та підтримку у мужній боротьбі українського народу проти російського агресора».
Факт розмови підтвердив також глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Розмова президента України Володимира Зеленського з президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром дійсно відбулася сьогодні. Німеччина залишається потужним союзником України. Про деталі буде офіційне повідомлення, можу лише сказати, що надія росіян на розкол єдності Європи у підтримці України — марна», — написав він.
Ось що пізніше зазначив про цю розмову сам Зеленський:
- Штайнмаєр хотів відвідати Україну разом із президентами Польщі, Латвії, Естонії та Литви, але в останній момент йому відмовили у візиті до Києва. Причиною цього назвали те, що Штайнмаєр тривалий час мав тісні звʼязки з росією та лобіював будівництво «Північного потоку — 2».
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц сам відмовився їхати до Києва через те, що незадовго до цього українська влада відмовилася приймати у столиці президента ФРН Франк-Вальтера Штайнмаєра. Посол України у Німеччині Андрій Мельник назвав Шольца «ображеною ковбасою».