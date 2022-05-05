Контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії медведчука
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії медведчука «Український вибір».
Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Імʼя затриманого поки не називають. За даними слідства, підозрюваний займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.
Член партії медведчука розробив концепцію «народного самодержавства», яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через мережу громадських організацій.
СБУ також встановила, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації путіна щодо особистого прийому, щоб «доповісти» про підготовку підривної діяльності в Україні.
Під час обшуків у місцях перебування члена партії медведчука правоохоронці виявили:
- документацію та печатки «громадських організацій»;
- заборонену символіку;
- лист з адміністрації президента рф про отримане звернення;
- компʼютерну техніку, засоби звʼязку та чорнові записи з доказами злочинних дій.
- 28 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у хатньої робітниці медведчука під час обшуку знайшли $467 тисяч.