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У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії медведчука «Український вибір».

Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Імʼя затриманого поки не називають. За даними слідства, підозрюваний займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами.

Член партії медведчука розробив концепцію «народного самодержавства», яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через мережу громадських організацій.

СБУ також встановила, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації путіна щодо особистого прийому, щоб «доповісти» про підготовку підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків у місцях перебування члена партії медведчука правоохоронці виявили:

документацію та печатки «громадських організацій»;

заборонену символіку;

лист з адміністрації президента рф про отримане звернення;

компʼютерну техніку, засоби звʼязку та чорнові записи з доказами злочинних дій.