Моряк з буксира «Яни Капу» вдруге потрапив у полон росіян
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- Анна Холоднова
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Facebook / Луганська ОДА
Український моряк, рятувальник, у минулому — член екіпажу рейдового буксира «Яни Капу» Євгеній Семидоцький вдруге потрапив в полон росіян.
Про це повідомили у Луганській обласній військової адміністрації.
За інформацією голови ОВА, Семидоцький працював у пожежно-рятувальному загоні осередку ДСНС у Сватовому. Залишався у місті до останнього, щоб допомагати людям.
«Сьогодні стало відомо, що Євгеній Семидоцький був затриманий і позбавлений волі росіянами ще в березні. Вдруге за останні чотири роки», — написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
- Євгеній Семидоцький був одним з українських моряків, членів екіпажу рейдового буксира «Яни Капу».
- У листопаді 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і два артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків дістали поранення. У росії їх понад 9 місяців судили за порушення кордону рф.
- 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну.