Футболку Марадони, в якій він забив гол «рукою Бога», продали за майже $9 мільйонів. Це рекорд для спортивних лотів

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Футболку аргентинського футболіста Дієго Марадони, в якій він забив легендарний гол «рукою Бога», продали за £7,1 мільйона ($8,8 мільйона). Це рекордний показник для спортивних лотів.

Про це пише BBC.

На аукціон Sothebyʼs футболку виставив колишній півзахисник збірної Англії Стів Ходж, який отримав її в обмін на свою після матчу чемпіонату світу 1986 року, в якому Марадона відзначився двома голами.

«Можливо, це найбажаніша футбольна форма, яка будь-коли виставлялася на аукціон, і тому цілком доречно, що тепер вона є рекордсменом серед усіх подібних предметів», — сказав голова Sothebyʼs з сучасних предметів колекціонування Брам Вахтер.

Попередній рекорд належав бейсбольній майці легенди New York Yankees Бейба Рута, яку було продано за $5,6 млн у 2019 році.

Матч Англія — Аргентина у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року подарував одні з найвідоміших голів в історії футболу. Один гол Марадона забив, підхопивши мʼяч на власній половині поля і добігши з ним до воріт суперників, обігравши при цьому пʼятьох англійців.

Інший гол аргентинець забив, вистрибнувши під час подачі і підправивши рукою політ мʼяча, який опинився у сітці воріт англійців. Гра закінчилася перемогою аргентинців, а на закиди після матчу про те, що Марадона забив гол рукою, аргентинець відповів: «Це була рука Бога!»