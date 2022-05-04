Associated Press: Від авіаудару по драмтеатру в Маріуполі загинули майже 600 людей

Новини

Унаслідок удару по драматичному театру в Маріуполі 16 березня могли загинути приблизно 600 людей у самій будівлі та за її межами.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press.

Розслідування базувалося на свідченнях 23 містян, які вижили під час бомбардування, рятувальників і людей, близько знайомих з укриттям у драматичному театрі. Також журналісти використовували плани приміщень театру, фото та відео, зроблені всередині.

Усі свідки заявили, що на польовій кухні неподалік театру було щонайменше 100 людей — під час авіаудару ніхто не вижив. Кімнати та коридори в будівлі були переповнені: приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри площі.

За словами більшості очевидців, під час авіаудару в театрі були приблизно тисячя людей. Ніхто, включно з рятувальниками, не бачив, щоб живими вибралися понад 200 людей. Уціліли виходили переважно через головний вихід або один бічний; другий бік і задня частина будівлі були зруйновані.

Associated Press також спростовує заяви росії про те, що театр був зруйнований українськими силами оборони або служив військовою базою для них. Жоден зі свідків не бачив українських військових, які б діяли в будівлі.